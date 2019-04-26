Днем на Донбассе ранены двое украинских военных

Новости Украины: Боевики в пятницу 13 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, ранены двое украинских военных.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу осуществили 13 обстрелов позиций операции объединенных сил, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг 13 раз нарушил режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. (…) Вследствие обстрелов двое военнослужащих объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке (по состоянию на 18.00) на странице ООС в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции украинских подразделений: из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты (БМП) – возле населенного пункта Павлополь; из минометов калибра 120 мм - вблизи н.п. Пески. Противник дважды вел обстрел из противотанковых ракетных комплексов в районе н.п. Опытное и Марьинка; четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Марьинка и Чермалык; из крупнокалиберных пулеметов – возле н.п.Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник четыре раза обстрелял позиции украинских подразделений: из минометов калибра 120 мм - в районе н.п. Луганское; из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП - в районе н.п. Крымское; из минометов калибра 82 мм - в районе города Светлодарск; из вооружения БМП - в районе н.п. Крымское.

"На вражеские провокации подразделения объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", - подчеркнули в штабе.