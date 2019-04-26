Скачать
Пятница, 26.04.2019
В ЦИК назвали дату объявления итогов выборов президента Украины
В ЦИК назвали дату объявления итогов выборов президента Украины
Глава МИД Литвы о возможности ужесточения санкций против РФ: Сложно, но возможно
Глава МИД Литвы о ужесточении санкций против РФ: Сложно, но возможно
Гран-при Баку. Первая практика не состоялась из-за канализационного люка (Видео)
Канализационный люк раздробил днище болида Формулы-1 (Видео)
Иванка Трамп показала, чем она занимается в свободное время
Иванка Трамп показала, чем она занимается в свободное время

Днем на Донбассе ранены двое украинских военных

Днем на Донбассе ранены двое украинских военных
18:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОУ

Новости Украины: Боевики в пятницу 13 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, ранены двое украинских военных.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в пятницу осуществили 13 обстрелов позиций операции объединенных сил, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг 13 раз нарушил режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. (…) Вследствие обстрелов двое военнослужащих объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке (по состоянию на 18.00) на странице ООС в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции украинских подразделений: из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты (БМП) – возле населенного пункта Павлополь; из минометов калибра 120 мм - вблизи н.п. Пески. Противник дважды вел обстрел из противотанковых ракетных комплексов в районе н.п. Опытное и Марьинка; четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Марьинка и Чермалык; из крупнокалиберных пулеметов – возле н.п.Широкино.

На Донбассе ВСУ привели в полную боевую готовность: что произошло

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник четыре раза обстрелял позиции украинских подразделений: из минометов калибра 120 мм - в районе н.п. Луганское; из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП - в районе н.п. Крымское; из минометов калибра 82 мм - в районе города Светлодарск; из вооружения БМП - в районе н.п. Крымское.

"На вражеские провокации подразделения объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", - подчеркнули в штабе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ЦИК ответили на заявление Зеленского о затягивании оглашения результатов выборов
02 Совбез ООН окончен заявлением Германии и Франции
03 Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
04 Гороскоп на сегодня, 26 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Ольга Сумская отреагировала на закон о языке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп: Я молодой энергичный человек
Трамп: Я молодой энергичный человек
Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии на ЧАЭС
Чернобыльская катастрофа: сегодня 33 годовщина аварии
Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Погода на Пасху: синоптики пообещали жару и дожди
Благодатный огонь 2019: Когда и где проходит схождение
Благодатный огонь 2019: Когда и где проходит схождение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь