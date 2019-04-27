На оккупированный Донбасс замечены грузовики МЧС РФ

Новости Украины: В ОРДО ОБСЕ заметили грузовики МЧС России.

На территорию ОРДО в пятницу утром через контролируемую правительством Украины участок границы с РФ заехали два "КамАЗа" и одна "Газель" МЧС РФ с включенными синими аварийными огнями.

Об этом сообщается в отчете Наблюдательной миссии ОБСЕ на сайте Организации.

"26 апреля в 06:45 (по московскому времени) команда наблюдателей на пункте пропуска "Донецк" наблюдала за тремя транспортными средствами с надписью "Министерство чрезвычайных ситуаций России", которые пересекали границу с Российской Федерацией в Украину", - говорится в отчете.

Отмечается, что транспортные средства — одна "Газель" и два "КамАЗа" — прибыли с территории РФ. Без открытия тентов, грузовики проехали на территорию Украины через полосу, предназначенную для тех, кто выезжает из Украины в РФ. При этом, на транспортных средствах, с номерами регистрации в Ростовской области, были включены синие проблесковые маячки.