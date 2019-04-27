Скачать
Суббота, 27.04.2019
Итоги 26 апреля: годовщина аварии на ЧАЭС, когда объявят результаты выборов, Совбез ООН по Украине
Итоги 26 апреля: годовщина аварии на ЧАЭС, когда объявят результаты выборов, Совбез ООН по Украине
Глава КС Шевчук подтвердил, что встречался с адвокатом Богданом
Глава КС Шевчук подтвердил, что встречался с адвокатом Богданом
Ливерпуль вернулся на первое место АПЛ, обыграв Хаддерсфилд
Ливерпуль вернулся на первое место АПЛ, обыграв Хаддерсфилд
Талантливый астрофотограф создает невероятные шедевры (Фото)
Талантливый астрофотограф создает невероятные шедевры (Фото)

В Киеве будет установлена уменьшенная копия "Софии Киевской"

В Киеве будет установлена уменьшенная копия "Софии Киевской"
06:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины: Стартовало создание уменьшенной копии "Софии Киевской".

В Киеве стартовали работы по созданию уменьшенной копии "Софии Киевской" в 3D-формате с табличками с текстом Брайля, которая будет установлена на Софийской площади.

Об этом сообщила пресс-служба Управления туризма и промоций Киевской городской государственной администрации на странице в Facebook.

"Первой уменьшенной архитектурной 3D-моделью с табличками с текстом Брайля будет ансамбль "София Киевская" на Софийской площади, отлитый из бронзы и установленный на пьедестале из белого мрамора. Уже начата работа над первым этапом создания уменьшенной конструкции из полимерного пластика на 3D- принтере. По завершению печати полимерной модели вторым этапом будет изготовление силиконовой формы, а третьим - ее отливка", - говорится в сообщении.

В рамках инициативы планируется реализовать социальный проект для создания 3D-конструкций историко-архитектурных памятников с рельефными тактильными табличками (шрифтом Брайля) для слабовидящих. Отмечается, что именно Софию Киевскую выбрали первой не случайно, ведь она включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является одно из наиболее посещаемых туристических локаций Киева.

ЮНЕСКО должна осмотреть состояние крымского Ханского дворца

В планах - установка 3D-конструкций с рельефными тактильными табличками Золотых ворот, Андреевской церкви, Михайловского Златоверхого собора, монумента "Родина-мать", монумента Независимости, церкви Святого Николая, памятник Владимиру Великому и других.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, 3D-принтер, Софиевская площадь, Совия Киевская.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман рассказал о встрече с Зеленским
02 Экс-президент Польши: Зеленский не хочет говорить с Путиным один на один
03 В ЦИК назвали дату объявления итогов выборов президента Украины
04 "Шикарная фигура": Елена-Кристина Лебедь поразила вызывающим нарядом
05 Разумков рассказал о деталях встречи Зеленского с Гройсманом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Минюст США открыл дело против компании Ford
Минюст США открыл дело против компании Ford
Задержан первый серийный убийца в истории Кипра
Задержан первый серийный убийца в истории Кипра
Киберполиция объявила о наборе инспекторов по Украине
Киберполиция объявила о наборе инспекторов по Украине
Доказано, что сон помогает забыть неприятные воспоминания
Доказано, что сон помогает забыть неприятные воспоминания
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь