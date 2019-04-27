В Киеве будет установлена уменьшенная копия "Софии Киевской"

Новости Украины: Стартовало создание уменьшенной копии "Софии Киевской".

В Киеве стартовали работы по созданию уменьшенной копии "Софии Киевской" в 3D-формате с табличками с текстом Брайля, которая будет установлена на Софийской площади.

Об этом сообщила пресс-служба Управления туризма и промоций Киевской городской государственной администрации на странице в Facebook.

"Первой уменьшенной архитектурной 3D-моделью с табличками с текстом Брайля будет ансамбль "София Киевская" на Софийской площади, отлитый из бронзы и установленный на пьедестале из белого мрамора. Уже начата работа над первым этапом создания уменьшенной конструкции из полимерного пластика на 3D- принтере. По завершению печати полимерной модели вторым этапом будет изготовление силиконовой формы, а третьим - ее отливка", - говорится в сообщении.

В рамках инициативы планируется реализовать социальный проект для создания 3D-конструкций историко-архитектурных памятников с рельефными тактильными табличками (шрифтом Брайля) для слабовидящих. Отмечается, что именно Софию Киевскую выбрали первой не случайно, ведь она включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является одно из наиболее посещаемых туристических локаций Киева.

В планах - установка 3D-конструкций с рельефными тактильными табличками Золотых ворот, Андреевской церкви, Михайловского Златоверхого собора, монумента "Родина-мать", монумента Независимости, церкви Святого Николая, памятник Владимиру Великому и других.