На Житомирщине спасатели потушили масштабный лесной пожар

Новости Украины: Пожар на Житомирщине ликвидирован.

В Житомирской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на территории Выступовичского лесничества ГП "Овручское специализированное лесное хозяйство".

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Житомирской области, пожар был локализован около 13:00 и ликвидирован около 19:00. "Работа авиации ГСЧС завершена", - уточнили в ГСЧС.

В течение дня для тушения пожара авиация ГСЧС осуществила 13 сбросов (50 т) воды, а с начала работ - 18 сбросов (84 т) воды. К тушению были привлечены 136 спасателей и 20 единиц техники. Точная причина пожара устанавливается.

Напоминаем, 25 апреля вблизи села Борутино Овручского района на территории ДП “Овруцкое специализированное лесное хозяйство” возник пожар лесного массива на площади 15 га, который гасят 226 человек и 20 единиц техники