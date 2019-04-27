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Пограничники и таможенники Украины прошли учения ОБСЕ

Пограничники и таможенники Украины прошли учения ОБСЕ
06:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На Черкащине ОБСЕ провели тренинг для украинских пограничников и таможенников.

Украинские пограничники и таможенники прошли учения по реагированию на пунктах пересечения границы на чрезвычайные ситуации, связанные с опасными химикатами.

Организованный Координатором проектов ОБСЕ в Украине тренинг прошел в Главном центре подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины в поселке Оршанець Черкасской области, сообщает сайт ОБСЕ.

"Эффективный контроль за перемещением химических веществ является важным для противодействия потенциальным угрозам здоровью и жизни людей, которые работают на границе, но также и для тех, кто может пострадать от вредного воздействия, если такие вещества попадут в страну. Мы ожидаем, что эта программа станет частью стандартного обучения сотрудников этих ведомств", - заявил Координатор проектов ОБСЕ в Украине Генрик Вилладсен.

Во время серии из двух интенсивных четырехдневных сессий 48 сотрудников Государственной пограничной службы и Государственной Фискальной Службы прошли обучение по идентификации токсических веществ и реагирования на чрезвычайные ситуации на пунктах пересечения границы. Тренинг охватывал принципы обнаружения и распознавания химических веществ и товаров двойного использования, алгоритмы действий персонала, взаимодействие контрольных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации. В дальнейшем 12 обученных сотрудников будут отобраны для того, чтобы стать тренерами для своих коллег в будущем.

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Кроме того, Координатор проектов ОБСЕ передал 25 комплектов индивидуальной защиты, наборы для идентификации веществ, оборудование для очистки зараженных объектов, симуляторы опасных веществ — оборудование, необходимое для обучения сотрудников, работающих на границе.

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Пограничники, Учения, ОБСЕ, Таможенники, Тренинг.
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