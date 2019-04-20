В ОБСЕ настаивают на гарантиях перемирия и безопасности на Донбассе

Новости Украины: Председатель ОБСЕ призывает продолжить переговоры по установлению перемирия на Донбассе.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак призывает продолжить переговоры с тем, чтобы добиться перемирия на Донбассе и договориться об устойчивом и необратимом прекращении огня.

"Каждый день люди на востоке Украины испытывают трудности. Обязанность сторон - гарантировать безопасную и надежную среду, и это является ключевым условием для любого позитивного развития, включая улучшение тяжелой гуманитарной ситуации", - приводится высказывание М.Лайчака на сайте ОБСЕ.

Председатель ОБСЕ подчеркнул, что глубоко сожалеет в связи с тем, что Трехсторонняя контактная группа и ее рабочая группа по вопросам безопасности не смогли договориться о "пасхальном перемирии" на востоке Украины.

Ранее сообщалось, боевики 19 апреля незаконных вооруженных формирований 10 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил, потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) разбился вблизи линии соприкосновения в Донецкой области.