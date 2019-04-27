Спасатели предупредили о рисках схода лавин в Карпатах

Новости Украины: Под конец апреля в украинских горных регионах сохраняется лавинная опасность.

В связи с потеплением и ожидаемыми дождями, 27 - 29 апреля во высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень). Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с потеплением и ожидаемыми дождями, 27 - 29 апреля во высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщили в ГСЧС

Укргидрометцентр сообщал, что в ближайшие сутки 27-28 апреля в западных областях Украины ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, температура ночью 8-13°, днем 27 апреля 22-27°, 28 апреля 14-19°. На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в северных областях небольшой кратковременный дождь, гроза; температура ночью 7-12°, днем 21-26°, в северных областях 19-24°, на побережье морей 14-19°. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.