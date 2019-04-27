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Погода в Украине: дожди напомнят о себе под конец апреля

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Погода в Украине: дожди напомнят о себе под конец апреля
08:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины: Апрель в Украине закончится небольшим похолоданием, местами с дождями и грозами.

В ближайшие сутки 27-28 апреля в западных областях Украины ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, температура ночью 8-13°, днем 27 апреля 22-27°, 28 апреля 14-19°. На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в северных областях небольшой кратковременный дождь, гроза; температура ночью 7-12°, днем 21-26°, в северных областях 19-24°, на побережье морей 14-19°. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

В Киеве и области 27-28 апреля переменная облачность. Небольшой дождь (ночью 27 апреля без осадков). Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью 7-12°, днем 19-24°.

29-30 апреля в Украине временами дожди, местами грозы (29 апреля в южных областях преимущественно без осадков). Температура ночью 5-11°, в восточных областях и на севере Левобережья местами 1-4° тепла; снижение дневной температуры до 10-16°, на юге страны до 15-21°.

Прогноз погоды на 28 апреля

Прогноз погоды на 29 апреля

В Киеве и области 29-30 апреля временами дождь. Температура ночью 5-10°, снижение дневной температуры до 10-15°.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в начале мая также будет сохраняться высокая температура, а после 20 числа ожидается похолодание с осадками, шквальными ветрами и, возможно, градом. В начале июня будет продолжаться не очень теплая погода с возможными осадками.

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В мае среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от +15-17° на западе и до +17-18° на остальной территории страны.

Что касается осадков, то их количество будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.

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Украина, Погода, Дожди, Похолодание, Погода в Украине, Апрель.
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