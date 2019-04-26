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Сегодня Страстная пятница 2019. история, приметы праздника

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Сегодня Страстная пятница 2019. история, приметы праздника
07:27 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Страстная пятница – самый строгий день Страстной недели.

За два дня до Пасхи 2019 христиане восточного обряда отмечают особый день Страстной недели – Великую пятницу, или Страстную пятницу 2019. Сегодня верующие вспоминают о суде, распятии и смерти Спасителя на кресте. Вечером во время богослужений в церкви выносят Плащаницу. Поскольку Страстная пятница – это самый скорбный день седмицы, 26 апреля нельзя ничего делать по дому, петь, танцевать, слушать музыку, а также нужно полностью воздержаться от пищи (разрешено есть хлеб и пить воду после выноса в храм плащаницы).

История и значение Страстной пятницы

Название этого дня происходит от выражения "Страсти Христовы", потому что именно в пятницу Иисус Христос страдал и в итоге был казнен мучительной смертью на горе Голгофе. Его смерть была жертвой, признанной искупить грехи всего человечества.

Все четыре Евангелия, входящие в Библию, подробно описывают события этого дня. В пятницу священники осудили Иисуса и пришли к римскому прокуратору, чтобы тот вынес приговор. По обычаю иудейской Пасхи, можно было предложить народу освободить одного преступника. Понтий Пилат предложил на выбор Иисуса Христа и вора Варавву. Толпа выбрала жизнь второго.

Иисуса Христа заставили нести на гору крест для собственного распятия, для насмешки на него надели красный плащ и терновый венец, символизирующий корону. Его прибили гвоздями к кресту на горе рядом с двумя преступниками. Иисус скончался после нескольких часов мучений, и в этот момент на Иерусалим опустилась тьма. Также в храме города разорвалась пополам завеса.

Что нельзя делать в страстную пятницу

В Страстную пятницу следует полностью отказаться от пищи. Только вечером можно съесть хлеб и воду. Также нужно избегать веселья и различных развлечений.

Кто в Страстную пятницу смеется, тот весь год будет плакать, – говорит народная поговорка.

В этот день нельзя выполнять домашнюю работу: ни шить, ни резать, ни убирать. Следует завершить всю уборку в Чистый четверг. Нельзя работать и на земле. Украинцы верили, что если посеять или посадить что-то в этот день, то урожая не будет.

По поверью, в страстную пятницу нужно отказаться от стрижки и окрашивания волос или любых других косметических процедур.

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Что можно делать в Страстную пятницу

В Страстную пятницу христианам стоит посетить богослужение и помолиться. Наши предки считали, что если принести с богослужения 12 зажженных свечей и расставить их в доме, то это обязательно принесет в дом благополучие и удачу на следующий год.

Хотя в Страстную пятницу работать нельзя, но разрешено выпекать паски. В народе говорят, что выпечка, приготовленная в Великую пятницу, не испортится и не покроется плесенью, а также будет обладать целебной силой. Также есть народное поверье для мам – в этот день можно отлучить ребенка от грудного вскармливания – такой малыш должен быть здоров и силен.

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