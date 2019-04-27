Спасатели из шахты в ОРДЛО после аварии подняли тела 13 горняков

Новости Украины: На оккупированной территории Луганской области в поселке Юрьевка спасатели МЧС РФ подняли тела 13 шахтеров, погибших в результате обрушения на шахте "Схидкарбон".

На оккупированной территории Луганской области спасатели подняли на поверхность тела 13 шахтеров, которые погибли в результате аварии на шахте "Схидкарбон". Отмечается, что судьба еще четырех человек еще остается неизвестной.

Сообщается, что 25 апреля, на шахте "Схидкарбон" в населенном поселке Юрьевка на оккупированной Луганщине произошло обрушение породы. Власти оккупированной Луганщины после появившейся информации о трагедии сообщили, что на шахте произошла "чрезвычайная ситуация".

Спасатели, в частности горные спасатели выехали на шахту для спасения и оказания медицинской помощи. Позднее ОБСЕ сообщала, что зафиксировала въезд в Украину из РФ трех автомобилей с надписью "МЧС России".

Известно, что шахта "Схидкарбон" является единственной мини-шахтой на территории Лутугинского района. Со второго полугодия 2014 года в связи с боевыми действиями производственная деятельность "Схидкарбона" была приостановлена. С января 2018 года шахта возобновила производственную деятельность, в прошлом году добыча угля составила 29 тысяч 868 тонн.