В ГПСУ рассказали о ситуации на границе и КПВВ накануне Пасхи

Новости Украины: Накануне Пасхи на границе и КПВВ автомобильных очередей нет.

В пунктах пропуска на государственной границе скопления автомобильных очередей на въезд в Украину и выезд не наблюдается.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"По состоянию на 12.00 в контрольных пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил на въезд и выезд находится следующее количество транспортных средств: "Майорское" – 0/40; "Марьинка" – 20/40; "Новотроицкое" – 0/0; "Гнутово" – 0/0. На это время все КПВВ на линии соприкосновения работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пунктах пропуска на государственной границе, в частности на западном участке, скопления автомобильных очередей на въезд в Украину и выезд не наблюдается.

В КПВВ на административной границе с ТОТ АР Крым наблюдается осложнение пропускных операций в направлении полуострова в КПВВ "Чонгар" в связи с замедленным пропуском оккупантами на аннексированную территории.