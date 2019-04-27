В Харьковской области подростка убило током, еще один госпитализирован

Новости Украины: В Харьковской области от удара током на крыше товарного вагона погиб 17-летний юноша, его приятель госпитализирован.

В Харьковской области в результате поражения током на крыше товарного вагона погиб 17-летний юноша, его приятель госпитализирован.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

26 апреля в 22:20 в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции пгт Сахновщина обнаружены двое юношей с признаками поражения электрическим током. Один из пострадавших был на крыше товарного вагона без признаков жизни, а другой в бессознательном состоянии рядом с вагоном.

На месте правоохранители установили, что 17-летние юноши, развлекаясь, залезли на вагоны, где их ударило током. Один из них погиб на месте, а другой получил 70% ожогов тела.

Следователем открыты уголовные производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.