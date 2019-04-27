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В Киеве "минировали" Владимирский собор: "Минер" задержан

В Киеве "минировали" Владимирский собор: "Минер" задержан
19:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В Киеве полиция задержала мужчину, который "заминировал" Владимирский собор.

В Киеве полиция задержала мужчину, который сделал ложное сообщение о минировании Владимирского собора.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В субботу утром в полицию неизвестный позвонил из таксофона и сообщил о том, что заминирован Владимирский собор. Для проверки на место выехали правоохранители.

В то же время, отрабатывая территорию, откуда поступил вызов, патрульные полицейские по подозрению в совершении этого преступления задержали 35-летнего мужчину.

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По предварительной информации, добавили в полиции, он уже неоднократно "минировал" различные учреждения.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

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Киев, Полиция, Минирование, Владимирский собор.
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