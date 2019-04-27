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Западные СМИ о "пасспортизации" ОРДЛО: Кремль демонстрирует Зеленскому свою силу

Западные СМИ о "пасспортизации" ОРДЛО: Кремль демонстрирует Зеленскому свою силу
19:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: В статье подчеркивается, что подобную политику Россия уже проводила в Южной Осетии и Приднестровье.

Кремль демонстрирует свою силу новоизбранному Президенту Украины Владимиру Зеленскому решением о выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе.

Об этом говорится в статье влиятельной австрийской газеты Die Presse.

"С выдачей российских паспортов отделившимся районам Кремль демонстрирует политическому новичку Зеленскому свою силу", - пишет корреспондент Ютта Зоммербауэр в статье под заголовком "Рискованная паспортная политика Москвы".

Отмечается, что новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский намерен осуществить разрядку российско-украинского конфликта на Донбассе, однако его "ожидают тяжелые времена": "41-летний (Зеленский) еще официально не вступил в должность, а Кремль уже делает шаг, который усложняет урегулирование конфликта в долгосрочной перспективе. Речь идет о выдаче российских паспортов гражданам в отделившихся районах".

Подчеркивается, что решение Кремля имеет далеко идущие последствия для расстановки сил в зоне конфликта: "Это означает, что около 3,5 млн граждан Украины могут стать гражданами России. В будущем Москва могла бы ссылаться уже на защиту своих интересов российских граждан в Украине (ранее это делалось со ссылкой на более эфемерный "русский мир"). То, что для обычных граждан в зоне конфликта несет облегчение повседневной жизни, выводит дальнейшую эскалацию конфликта между Украиной и Россией на высокий уровень".

Путин задумался об упрощенной процедуре выдачи паспортов РФ для всех украинцев

В статье также напоминается, что экспансивная паспортная политика России известна на примере других конфликтных зон: в грузинской Южной Осетии вооруженное вмешательство РФ в 2008 году обосновывалось именно присутствием "соотечественников", в отделенном от Молдовы Приднестровье также большинство населения имеют российские паспорта.

"Выдача паспортов не является гуманитарным актом. Она дополняет военно-политическую силовую политику Москвы в нерешенных конфликтах", - отмечается в статье.

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Россия, Владимир Зеленский, Паспортизация, ОРДЛО.
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