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Ремонтные работы на майских праздниках: Где в Киеве будет ограничено движение

Ремонтные работы на майских праздниках: Где в Киеве будет ограничено движение
20:38 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины: Киеавтодор сообщил, где еще ограничит движение на майские праздники.

В Киеве со 2 по 6 мая будет частично ограничено движение транспорта в направлении жилого массива Троещина.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на данные "Киеватодора".

Отмечается, что движение ограничат частично с 14:00 2 мая до 14:00 6 мая в связи с ремонтом плиты проезжей части на мосту через р.Десенка.

Кроме того, с 2 по 12 мая частично ограничат движение транспорта на эстакадном выезде с ул.Борщаговской на Воздухофлотский путепровод в связи с ремонтом деформационных швов.

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Ранее в Киевавтодоре сообщили об ограничении движения с 28 апреля по 2 мая на мосту Патона и с 29 апреля по 2 июня - на Южном мосту.

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Киев, КГГА, Ремонт дорог, Ограничение движения.
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