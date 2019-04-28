В Житомире изготовили 100-килограмовую шоколадную писанку на Пасху

Новости Украины: В Житомире на Пасху провели благотворительную акцию и раздали детям шоколадную писанку весом в 100 килограммов.

В Житомире по случаю Пасхи изготовили шоколадную писанку весом 100 килограммов. Сегодня в Житомире на площади Победы провели благотворительную акцию для детей.

Участники акции символически разбили изготовленную благотворителями шоколадную писанку весом 100 кг. Получили шоколадные кусочки писанки дети с инвалидностью, дети участников боевых действий на Донбассе и дети других льготных категорий.

В городе продолжается празднование Пасхи. Жители Житомира могут посетить фестиваль писанок, концерты, этно-музей под открытым небом и пасхальную художественную ярмарку.

Напомним, в Украине в 14,6 тыс культовых сооружений прошли богослужения, в которых приняли участие более 6,7 млн граждан. Самые многочисленные культовые службы прошли во Львовской, Днепропетровской и Черновицкой областях.