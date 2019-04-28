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В МВД сообщили, сколько украинцев приняли участие в Пасхальных богослужениях

В МВД сообщили, сколько украинцев приняли участие в Пасхальных богослужениях
12:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в богослужениях по случаю Пасхи по всей Украины приняли участие свыше 6,7 миллионов граждан.

В Украине в 14,6 тыс культовых сооружений прошли богослужения, в которых приняли участие более 6,7 млн граждан, сообщил департамент коммуникации МВД.

"Самые многочисленные культовые службы прошли во Львовской, Днепропетровской и Черновицкой областях", - отмечается в сообщении.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой подчеркнул, что вблизи культовых сооружений работают более 20 тыс полицейских и 500 нацгвардейцев, более 7 тыс правоохранителей патрулируют улицы населенных пунктов.

В.Яровой также отметил, что круглосуточно дежурят более 7 тыс спасателей ГСЧС и 2 тыс единиц техники. К охране границы привлечены 7,5 тыс военнослужащих ГСЧС, 3 корабля и 4 катера.

Напомним, православные христиане в воскресенье, 28 апреля, празднуют Пасху – Воскресение Христово – главный праздник церковного года.  Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов поздравили украинцев с Пасхой. Свое поздравление также опубликовал и победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский.

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Все по теме:

Украинцы, Богослужения, Количество, Пасха, Воскресение Христово, Приняли участие, МВД Укрианы, Культовые сооружения.
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