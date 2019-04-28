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Воскресенье, 28.04.2019
Пасха 2019: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Пасха 2019: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Пасха 2019: лучшие поздравления с Воскресением Христовым в открытках (Фото)
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Пасха 2019: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово

Пасха 2019: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
03:20 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Сегодня, 28 апреля отмечают Пасху, которая воплощает в себе всю суть христианства.

Православные христиане в воскресенье, 8 апреля, празднуют Пасху – Воскресение Христово – главный праздник церковного года.

Слово "Пасха" происходит от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который в свою очередь был назван так от еврейского слова "пасах" ("проходит мимо"). Этот праздник был установлен в память исхода евреев из египетского рабства. Христиане подразумевают под "Пасхой" переход от смерти к жизни, от земли к небу.

Пасха совмещает в себе религиозную память, запечатленную во всех четырех Евангелиях.

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Светлый и радостный христианский праздник знаменует веру в Бога и его силы. Именно с этого дня началась когда-то новая эпоха. Приняв мученическую смерть за человеческие грехи, воскресший на третий день по воле Господа и во славу его Иисус стал символом человечества, знамением того, что любой сможет войти в Царство Божие после завершения земной жизни.

Для верующих христиан время пасхальных праздников – главное событие года. Подготовка к празднику начинается задолго до начала Пасхи. Суть поста – подготовка духа и тела к празднованию воскрешения Сына Божьего. Во время поста задача состоит не столько в физическом очищении при отказе от многих продуктов, сколько в возможности познать свою силу духа и очиститься духовно. Продолжается пост 40 дней, столько же длился пост Христа после его крещения. Следует за ним Страстная Седмица.

Поздравления с Пасхой 2019: в стихах, прозе и открытках

Делегация из 30 человек, священнослужителей, ветеранов ООС, украинских политиков, меценатов, представителей власти и общественных деятелей из всех областей Украины, 26-27 апреля совершила визит на Святую землю, в храм Гроба Господня и привезла в Киев Благодатный огонь.

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Все по теме:

Праздник, Христиане, Пасха, Воскресение Христово, Воскресение, Православные, 28 апреля, Пасха 2019.
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