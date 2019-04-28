Пасха 2019: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово

Новости Украины: Сегодня, 28 апреля отмечают Пасху, которая воплощает в себе всю суть христианства.

Православные христиане в воскресенье, 8 апреля, празднуют Пасху – Воскресение Христово – главный праздник церковного года.

Слово "Пасха" происходит от названия ветхозаветного праздника Пасхи, который в свою очередь был назван так от еврейского слова "пасах" ("проходит мимо"). Этот праздник был установлен в память исхода евреев из египетского рабства. Христиане подразумевают под "Пасхой" переход от смерти к жизни, от земли к небу.

Пасха совмещает в себе религиозную память, запечатленную во всех четырех Евангелиях.

Светлый и радостный христианский праздник знаменует веру в Бога и его силы. Именно с этого дня началась когда-то новая эпоха. Приняв мученическую смерть за человеческие грехи, воскресший на третий день по воле Господа и во славу его Иисус стал символом человечества, знамением того, что любой сможет войти в Царство Божие после завершения земной жизни.

Для верующих христиан время пасхальных праздников – главное событие года. Подготовка к празднику начинается задолго до начала Пасхи. Суть поста – подготовка духа и тела к празднованию воскрешения Сына Божьего. Во время поста задача состоит не столько в физическом очищении при отказе от многих продуктов, сколько в возможности познать свою силу духа и очиститься духовно. Продолжается пост 40 дней, столько же длился пост Христа после его крещения. Следует за ним Страстная Седмица.

Делегация из 30 человек, священнослужителей, ветеранов ООС, украинских политиков, меценатов, представителей власти и общественных деятелей из всех областей Украины, 26-27 апреля совершила визит на Святую землю, в храм Гроба Господня и привезла в Киев Благодатный огонь.