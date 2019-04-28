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Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: Пусть Господь оберегает нас

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: Пусть Господь оберегает нас
12:42 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, победивший во втором туре выборов, поздравил украинцев с Пасхой и пожелал мира и добра.

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с праздником Пасхи.

"Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках Планеты, где бы они не находились! И всех наших граждан - на Западе, Востоке, Юге, Севере и в Центре!", - написал В.Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук.

Особо В.Зеленский поздравил воинов и защитников Украины – "тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать".

Он пожелал соотечественникам мира и добра.

"Пусть Господь оберегает нас всех, наших детей и Украину и благословит ее на процветание", - написал В.Зеленский.

Напомним, православные христиане в воскресенье, 28 апреля, празднуют Пасху – Воскресение Христово – главный праздник церковного года.  Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов поздравили украинцев с Пасхой.

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Все по теме:

Украинцы, Поздравление, Пасха, Владимир Зеленский, Выборы 2019: Второй тур.
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