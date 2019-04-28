В Харьковской области парень упал с моста, пытаясь сделать селфи

Новости Украины: В Харьковской области подросток упал с железнодорожного моста, пытаясь сделать эффектную фотографию.

В Харьковской области 13-летний мальчик упал с железнодорожного моста, когда пытался сфотографироваться с друзьями. Об этом сообщили в областном управлении полиции. Инцидент произошел 27 апреля около 19:50 в поселке Селекционное.

"По предварительным данным, подросток вместе с друзьями фотографировался на железнодорожном мосту. Вдруг парень сорвался и упал на землю ", - говорится в сообщении.

Его с травмами различной степени тяжести доставили в Харьковскую больницу скорой помощи. Состояние здоровья мальчика медики оценивают как средней тяжести.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Харьковского отдела полиции. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.