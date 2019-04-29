За минувшие сутки полиция выявила более восьми тысяч нарушений ПДД

Новости Украины: В Украине за минувшие сутки полицейские выявили 290 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения.

В Украине за минувшие сутки полицейские выявили более 8373 нарушения Правил дорожного движения.

"Среди них 674 – управление транспортным средством без соответствующих документов, 12- нарушения правил движения через железнодорожные переезды и 13 – создание аварийной обстановки", - сообщила пресс-служба Национальной полиции в воскресенье.

Кроме того, полицейские выявили 291 водителя, управлявших автомобилем, имея признаки алкогольного, наркотического или другого опьянения.

В НПУ так же напомнили, что сейчас по дорогам страны патрулируют 1534 экипажей патрульной полиции и группы реагирования патрульной полиции. Из них 416 экипажей обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах международного и государственного значения.