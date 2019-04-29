На реках Закарпатья ожидается подъем уровня воды

Новости Украины: В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с потеплением и ожидаемыми дождями, 29 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС в понедельник утром.

Вследствие дождей и таяния снега в горах, на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"29 апреля на реках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,3 м, в нижних течениях Боржавы и Тисы до 1,5 м над текущими уровнями, в пределах русел, без негативных последствий" – говорится в сообщении.