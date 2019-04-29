В Одессе перекрыли канал торговли людьми (Видео)

Новости Украины: Одесские силовики смогли остановить механизм незаконной торговли людьми, в частности "продажи" украинок в сексуальное рабство за границу.

Силовики более полугода наблюдали за деятельностью некой иностранной группы людей, чтобы собрать достаточно доказательств в деле о незаконной торговле людьми.

Как сообщается в пресс-службе полиции в Одесской области, "ведение" двух иностранцев, занимающихся незаконным бизнесом, осуществлялось одесскими оперативниками Управления борьбы с преступностью относительно торговли людьми, а также следователями и под руководством прокуратуры Одесской области.

Так, благодаря работе силовых органов и пограничников, в Международном аэропорту "Борисполь" был задержан один организаторов преступной деятельности в момент отправки очередной группы девушек в Китай. Параллельно с этим задержали и его подельник.

Для поиска своих жертв мужчины выбрали Всемирную Сеть, в частности, сайты объявлений о поиске работы. Подход к выбору очередной девушки был прост: из всех объявлений злоумышленники отбирали только те, авторам которых было от 18 до 20 лет. А также учитывалась психологическая составляющая клиентки, а именно желание заработать и материальная безысходность.

Далее преступники связывались с избранными девушками и просили предоставить фото, по которым проходил дальнейший "отбор". И если кандидатура подходила, ей предлагали работу с предоставления сексуальных услуг в китайских борделях. При этом зарплата, по словам мужчин, стартовала от 200 долларов в час. Проживание и питание также гарантировалось за счет работодателя. Расходы на дорогу и другие организационные моменты девушки обязаны были вернуть с первой зарплаты. И в случае согласия обеих сторон мошенники оформляли документы и бронировали билеты.

Сейчас девушки возвращены домой, а организаторам незаконного бизнеса на людях избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Если вину преступников докажут в суде, им грозит тюремный срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.