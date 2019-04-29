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Во Львове отметили Поливальный понедельник: яркие фото

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Во Львове отметили Поливальный понедельник: яркие фото
16:22 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: Традиционно, во второй день Пасхи в Украине отмечают Волочильный понедельник, парни обливали водой девушек, которых они облюбовали, а девушки дарили яйца.

На второй день после Пасхи по традиции в Украине отмечают Волочильный понедельник. Его еще называют Обливным, поливочные или Водяным понедельником.

На второй день после Пасхи обряды делятся на два разных действия: приспособительные обходы, что и дало название Волочильного понедельника, и обливание водой - Поливочный понедельник.

В этот день, парни обливали водой девушек, которых они облюбовали, а девушки им должны дарить пасхальные яйца. Для будущего чистого крепкого брака обливание водой в Украине было обязательным, так как считалось очистительным.

Издавна считалось, что вода в пасхальный понедельник становится целебной, приносит здоровье и счастье. Поэтому люди обливали не только друг друга, но и себя тоже. Этот день связывали прежде всего с духовным весенним очищением.

Также традиционно на второй день Пасхи украинцы шли навещать друг друга. Люди ходили поздравлять соседей, друзей и родственников. При встрече угощали пасками, обменивались писанками или пасхальными яйцами и желали всего наилучшего.

Напомним, христиане восточного обряда в воскресенье, 28 апреля, отмечали главный религиозный праздник года - Пасху. После Пасхи традиционно у восточных славян наступает Пасхальная или, как ее еще называют, Светлая седмица. Она будет длиться до следующего воскресенья. В церкви Светлую неделю также называют Святой.

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Львов, Традиция, Празднование Пасхи, Поливальный понедельник, Поливать водой.
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