Светлая седмица: обычаи и традиции Пасхальной недели

Новости Украины: Светлая Седмица, или Пасхальная Неделя - это семь дней после Пасхи.

После Пасхи традиционно у восточных славян наступает Пасхальная или, как ее еще называют, Светлая седмица. Она будет длиться до следующего воскресенья. В церкви Светлую неделю также называют Святой.

Богослужения Светлой седмицы праздничные и похожи на ночное пасхальное. Это единственная неделя в году, когда Царские врата вообще не закрываются. На Светлой седмице алтарь подобен раскрытом Гробу, от которого Ангел отвалил камень. Любой из прихожан может наблюдать за всем, что происходит в алтаре.

Всю неделю нужно веселиться, радоваться жизни. Не нужно также усердствовать работой, а как можно больше отдыхать.

Раньше во время этой недели проводилось много обрядовых действий, в частности, связанных с заключением браков. Со Светлой недели начинались весенне-летние гулянья парней и девушек.

В Светлый Понедельник мужчины ходили в гости к родственникам, близким друзьям, обменивались поздравлениями и подарками, в то время как их жены и дочери оставались дома и накрывали богатые столы скоромной пищей.

Во вторник женщины начинали ходить в гости, развлекаться, а мужья оставались дома. Хотя это правило частенько нарушали. Часто и мужчины, и женщины вместе наведываются к близким в разные дни Святой недели.

В остальные же дни принято вести более скромный образ жизни, больше отдыхать и делать добрые дела, помогать каждому, кто в этом нуждается.