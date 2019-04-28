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Воскресенье, 28.04.2019
В храмах Украины прошли массовые мероприятия по случаю Пасхи (Фото)
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В храмах Украины прошли массовые мероприятия по случаю Пасхи (Фото)

По официальнм данным МВД, в массовых мероприятиях по случаю Пасхи приняли участие свыше 6 миллионов украинцев во всех регионах Украины.
УНН
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