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Украинского военного поймали на краже горючого

Украинского военного поймали на краже горючого
16:53 Сегодня Телеграф Фото: pravdaurfo.ru

Новости Украины: В Николаеве следственной группой было установлено, что за 2018 год на одной из военной части исчезло 25 тонн горюче-смазочных материалов.

Как сообщается на сайте Государственного бюро расследований, инцидент с пропажей материалов был спровоцирован в результате безответственного отношения к своим обязанностям начальника пункта заправки горючим одной из воинских частей.

Так, досудебным расследованием было установлено, что в прошедшем году из ВЧ пропало горючего на общую стоимость более 745 тысяч гривен. Чтобы спрятать следы кражи, начальником были внесены заведомом ложные данные в документацию по учету горючего.

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Незаконные действия в ГБР квалифицировали как служебный подлог и небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода. А именно нарушение двух статей Криминального кодекса Украины. Санкции предусматривают наказание в виде лишение свободы сроком до семи лет. Нарушитель, в свою очередь, признал свою вину и смог в полном объеме компенсировать материальные убытки, которые были нанесены стране из-за "пропажи" горючего.

На сегодняшний день обвинительный акт направлен в Приморский районный суд Одессы с дополнением о том, что подозреваемый признал свою вину.

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Все по теме:

Одесса, Николаев, Суд, Арест, Горючее, Обвинение, Дело, Материалы, Военная часть, Военный Кража.
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