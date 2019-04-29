Скачать
Понедельник, 29.04.2019
Климкин проводит "собственную социологию" о личном счастье
Климкин проводит "собственную социологию" о личном счастье
Порошенко поблагодарил украинцев за 5 лет президентства
Порошенко поблагодарил украинцев за 5 лет президентства
Хоккей: сборная Украины проиграла Польше на чемпионате мира
Хоккей: сборная Украины проиграла Польше на чемпионате мира
Пасха 2019: Доктор Комаровский поделился милым семейным снимком с внуками
Пасха 2019: Доктор Комаровский поделился милым семейным снимком с внуками

Штаб ООС: Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня

Штаб ООС: Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня
18:25 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В штабе операции Объединенных сил Украины сообщили, что в понедельник оккупанты осуществили 6 обстрелов по украинским позициям.

Боевики в понедельник по состоянию на 18.00 шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, среди украинских военных потерь нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 82-мм минометов. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в сообщении штаба в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четыре раза обстрелял позиции ООС: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Широкино; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Песок.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил: из 82-мм минометов - в районе Золотое-4; из автоматических станковых гранатометов - возле с.Травневе.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – добавили в штабе.

Напомним, с начала суток по состоянию на 12.00 понедельника российско-террористические войска трижды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе.  Так, в 07.20 российско-оккупационные войска обстреляли из миномета 82-го калибра украинские позиции в районе н.п Золотое - 4, на Луганском направлении. Огонь противник вел со стороны с. Березовское.  В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" с начала суток оккупанты провели два обстрела в сторону защитников с. Широкино. Обстрелы произошли в 02.10 и в 3.00.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Обстрелы, Украинские позиции, Штаб ООС, Ситуацияна Донбассе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 29 апреля – День Ирины Рассадницы
02 День ангела Ирины: значение имени и поздравления
03 Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
04 Красивые СМС поздравления с днем рождения на 29 апреля
05 Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Ростовской области начали выдавать паспорта РФ жителям ОРЛО
В России начали выдавать паспорта РФ жителям ОРЛО
Погода в Украине: в понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
В понедельник похолодает и пройдут сильные дожди
Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
Индонезия хочет перенести столицу с острова Ява
Шокирующая смерть модели: 26-летний Талес Соарес умер на подиуме
Шокирующая смерть модели: 26-летний Талес Соарес умер на подиуме
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь