Штаб ООС: Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня

Новости Украины: В штабе операции Объединенных сил Украины сообщили, что в понедельник оккупанты осуществили 6 обстрелов по украинским позициям.

Боевики в понедельник по состоянию на 18.00 шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, среди украинских военных потерь нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 82-мм минометов. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", – говорится в сообщении штаба в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики четыре раза обстрелял позиции ООС: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Широкино; дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Песок.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики дважды обстреляли позиции Объединенных сил: из 82-мм минометов - в районе Золотое-4; из автоматических станковых гранатометов - возле с.Травневе.

"На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", – добавили в штабе.

Напомним, с начала суток по состоянию на 12.00 понедельника российско-террористические войска трижды обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. Так, в 07.20 российско-оккупационные войска обстреляли из миномета 82-го калибра украинские позиции в районе н.п Золотое - 4, на Луганском направлении. Огонь противник вел со стороны с. Березовское. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" с начала суток оккупанты провели два обстрела в сторону защитников с. Широкино. Обстрелы произошли в 02.10 и в 3.00.