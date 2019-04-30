В Ивано-Франковске во время пожара погиб мужчина

Новости Украины: В Ивано-Франковске во время пожара погиб 65-летний мужчина, причины возгорания устанавливаются.

В Ивано-Франковске во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что вчера, 29 апреля, в 13:38 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в комнате жилой квартиры на шестом этаже восьмиэтажного жилого дома в городе Ивано-Франковск на улице Галицкой.

К месту были направлены пожарные Государственной пожарно-спасательной части №1 и части специальной пожарной техники Ивано-Франковск. На пожаре обнаружено тело мужчины владелицы квартиры 1954 г.р..

Пожар локализован в 14:09, а в 14:15 - ликвидирован. Огнем повреждены вещи домашнего обихода. Причина возникновения пожара устанавливается.

К ликвидации пожара привлекалось 23 человек личного состава на 5-ти единицах техники.

Напомним, в Украине на прошлой неделе с 22 по 28 апреля подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) ликвидировали 2 тыс. 728 пожаров, при которых погибло 26 человек и были спасен 41.