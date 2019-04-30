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В аэропорту "Борисполь" показывали видеоролик с Украиной без Крыма

В аэропорту "Борисполь" показывали видеоролик с Украиной без Крыма
14:53 Сегодня Телеграф НПУ Фото: НПУ

Новости Украины: В международном аэропорту "Борисполь" транслировали видеоролик, в котором карта Украины была изображена без АР Крым, открыто уголовное производство.

Пассажир международного аэропорта "Борисполь" в понедельник, 29 апреля, сообщил в полицию о том, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина изображена без АР Крым. Пресс-служба Нацполиции Украины проинформировала, что следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса страны.

На месте происшествия специалисты задокументировали факт незаконного видеоконтента и провели опрос сотрудников аэропорта. Также, принимаются меры для того, чтобы установить лиц, монтировавших ролик и передавших для его дальнейшего использования.

В Департаменте коммуникации Национальной полиции Украины заявили, что по имеющейся информации, письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило на предприятие из Министерства информационной политики. 

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На данный момент, проводится выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также проходят неотложные следственные действия. Сотрудники полиции на данный момент занимаются сбором доказательной базы для объявления подозрения лицам, которые заказали и создали данный видеопродукт. Отмечается, что производство открыто по статье, предусматривающей уголовную ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. 

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Трансляция, Видеоролик, Международный аэропорт "Борисполь", Нацполиция Украины, Карта Украины без АР Крым.
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