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За карты России без Крыма хотят штрафовать

За карты России без Крыма хотят штрафовать
14:57 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Власти в оккупированном Крыму готовят законопроект о введении ответственности за использование карт, на которых аннексированный Крым не указан частью России.

Власти оккупированного Крыма дорабатывают законопроект касательно введения ответственности в виде штрафа за использование карт, на которых Крым не указан частью России.

Так называемый сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила. что прототипом для законопроекта может стать ст. 19.11 КоАП РФ "Нарушение порядка изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения Государственного герба России". За данное нарушение предлагается ввести штраф от 500 до 1000 рублей (примерно от 210 до 240 гривен).

Сообщается, что рассмотрение данного вопроса запланировано в рамках текущей сессии совфеда РФ, то есть в течение ближайших трех месяцев.

Как заявил член так называемого Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, соответствующий законопроект уже вносился на рассмотрение оккупантам, но его тогда отозвали.

Газета The Times опубликовала карту с "российским" Крымом

Изначально планировалось, что будут внесены поправки в закон о рекламе в РФ, который бы исключил неверное указание принадлежности Крыма в товарных знаках и промоакциях.

Издание Bloomberg удалило скандальную карту с Украиной без Крыма

В связи с аннексией Крыма многие государства мира ввели санкции против граждан РФ и компаний, связанных с оккупаций полуострова в 2014 году. Нередки случаи, когда на различных картах Крым ошибочно изображают то "спорной" территорией, то территорией России. Карты часто исправляют, изображая Крым украинским.

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Украина, Штраф, Законопроект, Карта, РФ, Оккупированный Крым, Принадлежность.
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