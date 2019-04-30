В Житомирской области на реке снова массовый мор рыбы

Новости Украины: В Житомирской области на реке Случь снова зафиксирована массовая гибель рыбы.

Во вторник, 30 апреля, на р. Случь в Житомирской области вновь была зафиксирована массовая гибель рыбы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Барановка Анатолий Душко.

"Опять проблема на реке Случь! У берегов пена и рыба сверху, появилась и погибшая рыба. Раки лезут из воды. Кстати, вчера малек уже вел себя подозрительно. Думаю, что это хороший повод некоторым приехать к нам и объяснить, почему ничего не делается с загрязнителями рек Хомора и Случь?" - написал Душко.

Городской глава также опубликовал фото погибшей рыбы.

Напомним, 12 апреля в пресс-службе Государственной экологической инспекции Украины сообщили о массовой гибели рыбы возле пропускной плотины в г. Барановка на р. Случь со стороны пгт Першотравенск. Тогда специалисты отобрали пробы воды из реки и изъяли для исследования образцы погибшей рыбы.