На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Новости Украины: За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен.

За минувшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"30 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Павлополь, из противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия - вблизи Талаковки, из гранатометов различных систем - у н.п. Пески, четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Лебединское, из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе н.п. Опытно, из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у н.п. Широкино, дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды обстрелял позиции украинских защитников из 120 мм минометов - в районе н.п. Троицкий, из крупнокалиберных пулеметов - у н.п. Луганское.

По данным украинской разведки, 30 апреля два боевика уничтожены, еще три ранены.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" из крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское, из стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гранитное", - подытожили в штабе.

В штабе также добавили, что с начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.