Скачать
Среда, 01.05.2019
Волкер о выборах в Украине: Мы не поддерживаем отдельных лиц и кандидатов
Волкер о выборах в Украине: Мы не поддерживаем отдельных лиц и кандидатов
Ровно осталось без горячей воды: названы причины
Ровно осталось без горячей воды: названы причины
Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа
Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа
СМИ: Меган Маркл запретили рожать в домашних условиях
СМИ: Меган Маркл запретили рожать в домашних условиях

Контроль за въездом в Одессу будет усилен

Контроль за въездом в Одессу будет усилен
18:41 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В Одессе вводится контроль на въезд в город из-за событий 2 мая 2014 года.

Сегодня в Одессе вводится контроль на въезд в город, на стационарных и дополнительных постах будет проводиться тщательная проверка транспортных средств, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Завтра 9 утра начинается усиленное патрулирование центральных улиц города, временно там ограничат движение. А все колонны участников массовых акций будут сопровождать подразделения полиции диалога", - говорится в сообщении, на официальной странице МВД в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Заместитель главы МВД отметил, что на всех локациях будут работать фильтрационные пункты и кинологи.

"Призываем не приносить запрещенные предметы и символику" – подытожил С.Яровой.

Кроме этого, в местах проведения массовых мероприятий будут работать полицейские группы превентивной коммуникации - так называемая полиция диалога. "Эти полицейские не будут применять никаких мер принуждения, ведь их основные задачи - это налаживание взаимодействия полиции и населения и предупреждения любых конфликтных ситуаций во время массовых мероприятий. Они будут разъяснять гражданам их права и обязанности, а также действующее законодательство Украины и последствия его нарушения", - рассказали в областной полиции.

Годовщина трагедии 2 мая: Полиция Одесчины перешла на усиленный режим

В целях недопущения нарушений общественного порядка на Куликовом поле и Соборной площади будут введены временные ограничения. "Вход в указанные места будет осуществляться только через установленные там фильтрационные пункты. Также в этих районах будут действовать ограничения движения транспорта", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Одесса, МВД, 2 мая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Когда состоится инаугурация президента Украины 2019
02 Красивые поздравления с 1 мая: стихи и открытки
03 Диетологи рассказали, что есть на завтрак для похудения
04 Приметы и обряды на 1 мая – День святого Кузьмы
05 Вкусный чай, способствующий быстрому похудению
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Цена газа, штрафы и президент: что ожидает украинцев в мае
Цена газа, штрафы и президент: что ожидает украинцев в мае
Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину
Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину
Контроль за въездом в Одессу будет усилен
Контроль за въездом в Одессу будет усилен
В платье от любимого бренда: Кейт Миддлтон на открытие медицинского центра
В платье от любимого бренда: Кейт Миддлтон на открытие медицинского центра
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь