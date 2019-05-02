В Чернигове в результате взрыва погиб мужчина

Новости Украины: В Чернигове при взрыве найденной и подожженной им бочки погиб 30-летний мужчина.

Вечером 1 мая на правом берегу р.Десна в пределах Чернигова прогремел взрыв, во время которого погиб 30-летний житель областного центра, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"В ходе расследования обстоятельств трагедии установлено, что в результате взрыва бочки с неизвестным легковоспламеняющимся веществом погиб 30-летний мужчина, который, не проверив содержимое емкости, пробил ее и поджег. Металлическими элементами бочки были нанесены травмы несовместимые с жизнью", - говорится в обнародованном в четверг пресс-службой ведомства сообщении.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.

Напомним, 28 апреля в Киева на Позняках в одной из квартир многоэтажного дома 44-летний мужчина подорвал гранату, в результате чего погиб сам и его 38-летняя сожительница.