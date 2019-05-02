Пьяный мужчина в Сумской области пробил легкое матери своих детей

Новости Украины: Во время ссоры между бывшими супругами на Сумщине мужчина ножом нанес женщине телесные повреждение.

Бывший муж 38-летней матери троих детей в присутствии гостей ножом пробил женщине легкое. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Сумской области.

Отмечается, что сотрудникам «скорой» поступило сообщение о ножевом ранении женщины в одном из населенных пунктов Шосткинского района. Вместе со «скорой» на место событий прибыли и полицейские, которые установили, что пострадавшая в тот день принимала гостей, среди которых был и ее 31-летний бывший муж. Во время ссоры он нанес женщине ножевое ранение в грудь в области сердца, пробив легкое. Сама пострадавшая заявила, что, держась голыми руками за лезвие ножа, пыталась предотвратить повторное ранение в тело. Гости не позволили мужчине повторить ножевое ранение, оттащив злоумышленника от женщины, и вызвали «скорую».

Злоумышленник сознался в преступлении, объясняя свой поступок алкогольным опьянением и неподобающими, по его мнению, ответами бывшей жены.

Пострадавшая находится под присмотром медиков, а ее бывшему мужу грозит от 5 до 8 лет тюрьмы по ч.1 ст. 121 УК Украины (умышленное телесное повреждение).

Напомним, на Житомирщине словесная перепалка на кухне в общежитии завершилась нанесением ножевых ранений 18-летнему студенту.