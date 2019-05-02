Власти Киева ко Дню защиты детей помогут воспитателям детей-сирот

Новости Украины: В Киеве воспитатели детей-сирот получат от 8 до 20 тыс. грн финансовой помощи.

В Киеве воспитателям детей-сирот городские власти выплатит от 8 до 20 тыс. грн единовременной финансовой помощи.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марину Хонду, указанные адресные выплаты будут осуществлены к Дню защиты детей, 1 июня.

Согласно подписанному распоряжению городской администрации №787, размер помощи будет зависеть от количества детей, которые воспитываются у воспитателя или в доме семейного типа.

По словам Хонды, по 8 тысяч гривен будет выплачено родителям-воспитателям, приемным родителям, патронатным воспитателям, которые воспитывают от 1 до 3 детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, по 15 тыс. грн будет начислено киевлянам, которые воспитывают от 4 до 6 сирот, по 20 тыс. грн - воспитателям, в чьих семьях растут от 7 до 10 детей.

Финансирование выплат будет осуществляться в соответствии с городской целевой программой «Турбота. Навстречу киевлянам» на 2019-2021 годы».

Заместитель председателя КГГА добавила, что лицам, состоящим на учете в органах труда и социальной защиты населения и Пенсионного фонда Украины, выплаты будут проведены в соответствии с порядком выплаты пенсий и денежной помощи через текущие счета в банках, а держателям многофункциональной электронной карты «Муниципальная карта «Карточка киевлянина» - путем зачисления средств на карточный счет.

По данным КГГА, сегодня в Киеве функционирует 24 детских дома семейного типа, где воспитывают 178 детей. Отмечается, что в этом году власти Киева завершат капитальный ремонт в трех социальных квартирах, выделенных для создания детских домов семейного типа.