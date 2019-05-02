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День в ООС: Ранены двое военнослужащих ВСУ

День в ООС: Ранены двое военнослужащих ВСУ
18:47 Чт, 2 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Вследствие обстрелов на Донбассе ранены двое военнослужащих Объединенных сил.

Сегодня на Донбассе в результате обстрелов ранены двое военнослужащих Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям украинских подразделений из 120- и 82-мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" враг восемь раз обстрелял позиции защитников: дважды из 120- и 82-мм минометов – неподалёку от Авдеевки; трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - возле города Марьинки; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское; из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Широкино; из крупнокалиберных пулеметов – неподалёку от населенного пункта Павлополь.

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Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил: из 82-мм минометов и вооружения боевых машин пехоты - возле населенного пункта Новолуганское; дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Новозвановка и Луганское.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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