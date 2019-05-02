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Конфискация храма ПЦУ на Донетчине: Украина призывает ОБСЕ проверить информацию

Конфискация храма ПЦУ на Донетчине: Украина призывает ОБСЕ проверить информацию
19:35 Чт, 2 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украина призывает ОБСЕ расследовать захват храма ПЦУ на оккупированной Донетчине.

Украина призывает СММ ОБСЕ проверить сообщение о том, что российская оккупационная администрация конфисковала храм и церковное имущество Православной церкви Украины (ПЦУ) в селе Кузнецово-Михайловка оккупированной Донетчины.

Об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"Мы ожидаем, что Миссия проверит последние сообщения от 25 апреля относительно решения российских вооруженных формирований о конфискации храма Православной церкви Украины в селе Кузнецово-Михайловка на оккупированной части Донецкой области и передачи прав собственности на него Русской православной церкви в Украине", - заявил он.

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При этом дипломат отметил, что ранее СММ промониторила ситуацию вокруг проведенного боевиками обыска в Свято-Троицком соборе ПЦУ в Луганске, когда были конфискованы церковные вещи, а его священнослужители были заблокированы на "4,5-часовые интервью".

"Мы решительно осуждаем такие репрессивные действия российской стороны, которые нарушают свободу религии и вероисповедания, и призываем СММ продолжать реализовывать эту часть своего мониторингового мандата", - заявил Прокопчук.

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ОБСЕ, Донбасс, Игорь Прокопчук, ПЦУ.
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