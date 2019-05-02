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СММ ОБСЕ зафиксировала тяжелую технику оккупантов на территории аэропорта "Луганск"

СММ ОБСЕ зафиксировала тяжелую технику оккупантов на территории аэропорта "Луганск"
22:29 Чт, 2 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Наблюдатели ОБСЕ заметили скопление тяжелого вооружения боевиков в аэропорту Луганска.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что зафиксировали скопление тяжелого вооружения российских оккупантов на территории бывшего международного аэропорта "Луганск".

Как сообщается в отчете миссии по состоянию на 19:30 1 мая, обнародованном сегодня на сайте ОБСЕ, миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом, а также комплексом мер по выполнению Минских соглашений и дополнением к нему по отводу танков с вооружением калибра до 100 мм.

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"1 Мая команда миссии видела 7 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) и 10 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм - 5 единиц и Д-30 "Лягушка", 122 мм - 5 единиц) на территории бывшего международного аэропорта "Луганск", ориентировочно в 10 км к югу от Луганска", - говорится в отчете с указанием, что это вооружение зафиксировано в неподконтрольных правительству Украины районах.

Также 1 мая члены патруля миссии видели на территории бывшего международного аэропорта "Луганск" 6 зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10" и 7 танков Т-72.

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ОБСЕ, Донбасс, аэропорт Луганск, ОРЛО, ОРДЛО.
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