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В столице построят центр защиты животных

В столице построят центр защиты животных
04:00 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Киеве появится центр для защиты животных с ветлечебницей, приютом и отелем.

В Дарницком районе Киева построят 4-этажную ветеринарную больницу. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В частности, предусмотрено четыре пусковых комплекса. Во время первого, в течение 17-ти месяцев, запланировано построить 4-этажную ветеринарную больницу, рассчитанную на одновременный прием 55 кошек и 108 собак, карантинный блок на 3 этажа (с гаражами) на 100 животных, а также трансформаторную подстанцию и котельную ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 8-ми следующих месяцев должны обустроить отель, вместимостью на 38 собак и 22 кошки. В третью пусковую очередь построят приют для 120 кошек, а в четвертую очередь - вольеры для содержания 547 собак. Всего в центре защиты животных будет создано 193 рабочих и 30 волонтерских мест.

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"Финансирование работ будет проходить в пределах показателей, предусмотренных Перечнем объектов строительства (реконструкции), его планируют финансировать в 2019 году за счет бюджетных средств в составе Программы экономического и социального развития г.Киева на 2018-2020 годы", - добавили в КГГА.

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Киев, Бездомные, Собаки, Отель, Кошки, Столица, Защита животных.
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