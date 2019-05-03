В столице построят центр защиты животных

Новости Украины: В Киеве появится центр для защиты животных с ветлечебницей, приютом и отелем.

В Дарницком районе Киева построят 4-этажную ветеринарную больницу. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В частности, предусмотрено четыре пусковых комплекса. Во время первого, в течение 17-ти месяцев, запланировано построить 4-этажную ветеринарную больницу, рассчитанную на одновременный прием 55 кошек и 108 собак, карантинный блок на 3 этажа (с гаражами) на 100 животных, а также трансформаторную подстанцию и котельную ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 8-ми следующих месяцев должны обустроить отель, вместимостью на 38 собак и 22 кошки. В третью пусковую очередь построят приют для 120 кошек, а в четвертую очередь - вольеры для содержания 547 собак. Всего в центре защиты животных будет создано 193 рабочих и 30 волонтерских мест.

"Финансирование работ будет проходить в пределах показателей, предусмотренных Перечнем объектов строительства (реконструкции), его планируют финансировать в 2019 году за счет бюджетных средств в составе Программы экономического и социального развития г.Киева на 2018-2020 годы", - добавили в КГГА.