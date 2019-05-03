В Киеве прошла акция в поддержку крымских политзаключенных

Новости Украины: В поддержку крымских политзаключенных в столице прошла акция.

В Духовном управлении мусульман Украины в Киеве 2 мая провели акцию в поддержку крымских политзаключенных.

Об этом сообщает 5 канал.

"Активисты держали листы бумаги с призывами к российской власти - освободить пленников", - говорится в сообщении.

По данным правозащитников, в общем после аннексии 2014 года в Крыму оккупационная власть задержала и заключила около сотни человек, включительно с украинскими военными моряками, которых россияне захватили в прошлом году в конце ноября вблизи Керченского пролива. Последние обыски в домах крымских татар силовики провели в начале этой недели. Опять не обошлось без задержаний.

"Новая такая черта появилась, и они это делают целенаправленно. У нас сейчас 39 человек, которых перевели в Ростовскую область. Это наносит колоссальные потери для родных, чтобы просто их навестить, передать продукты. Услуги адвокатов увеличились невероятно, поскольку нужно хоть трижды туда поехать, чтобы встретиться", - отметил председатель меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.