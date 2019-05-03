В Украину прибыл американский десант

Новости Украины: В рамках ротации в Украину прибыли более 130 военнослужащих десантно-штурмовой дивизии армии США.

В Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялась церемония передачи полномочий между двумя подразделениями американской составляющей миссии по тренировке украинских военных по стандартам НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"На смену военнослужащим 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США из штата Теннесси, которые находились на Львовщине с лета 2018 года, в Украину прибыли более 130 военных 2-й бригадной тактической группы "Страйк" 101-й воздушно-десантной (десантно-штурмовой) дивизии армии США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что срок ротации на территории Украины для американских военных составит 9 месяцев.

"Большинство военнослужащих, командированных в Украину, являются лидерами, имеют многолетний опыт и способны дать достойное обучение. Я надеюсь, что это станет отличной возможностью для обмена опытом", - сказал командир 1-го батальона 502-го пехотного полка 101-й воздушно-десантной дивизии армии США и командир оперативной группы "Карантана" подполковник Роберт Трейси.

Американские гвардейцы из штата Теннесси, которые проводили подготовку украинских подразделений в рамках "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U) и хорошо справились с заданием, получили награды Министерства обороны Украины.