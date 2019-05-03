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В Киеве возле метро автомобиль вылетел на встречку и перевернулся

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В Киеве возле метро автомобиль вылетел на встречку и перевернулся
10:19 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины: В Киеве возле станции метро "Бориспольская" Renault подрезал ZAZ, вылетел на встречку и перевернулся.

В Киеве возле станции метро Бориспольская произошла авария с участием двух автомобилей. Renault подрезал ZAZ, после чего вылетел на встречку и перевернулся. Об этом сообщает Информатор.

По словам водителя ZAZ, он двигался в сторону Красного хутора по Старобориспольской, когда его подрезал Renault, который ехал на очень высокой скорости. ZAZ въехал в бордюр, а "француза" вынесло на встречную полосу, где он перевернулся. Владелец ZAZ сообщил, что он помог покинуть салон перевернутой машины одному мужчине, который сначала пытался сбежать, а потом сказал, что он пассажир. Водитель же, как он утверждал, сбежал.

Но никто не видел, как предполагаемый виновник скрылся с места происшествия. А мужчина, который представился пассажиром, находился в состоянии алкогольного опьянения (был резкий запах изо рта и невнятная речь, сообщает СМИ). Никаких документов на машину и прав у "пассажира" не было. Также он заявил, что с водителем знаком не был.

Но никто не видел, как предполагаемый виновник скрылся с места происшествия. А мужчина, который представился пассажиром, находился в состоянии алкогольного опьянения (был резкий запах изо рта и невнятная речь, сообщает СМИ). Никаких документов на машину и прав у "пассажира" не было. Также он заявил, что с водителем знаком не был.

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Чудом ни один из участников аварии не пострадал. У ZAZ появились вмятины на боковой части со стороны водителя, от Renault фактически не осталось "живого места". На место прибыли патрульные, которые пытались выяснить, действительно ли в салоне "француза" находились двое людей и, сбежал ли водитель. Детали случившегося устанавливаются.

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Киев, ДТП, Авария, Полиция, Происшествие.
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