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Под Киевом ограбили дом народного депутата

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Под Киевом ограбили дом народного депутата
11:40 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: На дом народного депутата Павла Пинзеника в Глевахе под Киевом напали неизвестные, украдена крупная денежная сумма.

Четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на домфракции "Народный фронт" Павла Пинзеника в пгт Глеваха под Киевом, завладев значительной суммой средств в иностранной валюте, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Киевской области.

По информации полиции, инцидент произошел под утро пятницы. "Четверо неизвестных в балаклавах проникли в дом в Глевахе Васильковского района и под угрозой насилия завладели денежными средствами в иностранной валюте, после чего сбежали", - рассказали в пресс-службе.

В главке добавили, что злоумышленники связали мужчину и женщину, находящихся в доме. Вместе с тем, в пресс-службе не уточнили, является ли потерпевшими сам П.Пинзеник и его супруга.

Павел Пинзеник, Фото: Гордон

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В настоящее время на месте работает оперативно-следственная группа, кинологи. По факту произошедшего открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Также в полиции Киевской области попросили использовать только официальную информацию, чтобы не навредить следствию.

По информации источника интернет-издания "Обозреватель", у нардепа под угрозой пистолета из сейфа украли $40 тыс и EUR20 тыс, телефоны и другое имущество.

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Киев, Полиция, Ограбление, Нардеп, Народный фронт, Павел Пинзеник.
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