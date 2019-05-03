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В Укравтодоре продолжают ремонт трассы Н-16

В Укравтодоре продолжают ремонт трассы Н-16
14:09 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Фото: new.ck.ukravtodor.gov.ua

Новости Украины: Участок по трассе Н-16 Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань в процессе реконструкции, на сегодняшний день производиться укладка асфальтобетона.

В Укравтодоре отчитались о процессе ремонта дорог. В частности, появилась информация о реконструкции автодороги - объезда города Шпола.

Как сообщается в пресс-службе ведомства, на данный момент сотрудниками продолжается укладка выравнивающего шара асфальтобетонного покрытия, проводятся работы с использованием современных технологий строительства дорог. Так, для регенерации конструктивных слоев дороги специалисты использут метод холодного ресайклинга. С помощью данной методики можно добиться сокращенных сроков работы над покрытием, а также ведение строительных работ в непогоду.

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В ведомстве также сообщили, что на завершающем этапе находится работы из ликвидации неровностей дороги - пучин на проезжей части трассы Н-016. Кроме этого, использованы технологии по предупреждению появления таких пучин в дальнейшем. Для этого на месте старых провалов были установлены дренажные системы.

Причиной столь ужасного состояния дороги специалисты называют недофинансирование дорожной отрасли. Трасса была проведена в 1994 году, и с тех пор ни разу не проводился капитальный ремонт участка дороги на объезде Шполы. Также к низкому качеству покрытия привела эксплуатация дороги габаритным видом транспорта.

В Укравтодоре предупреждают водителей, дабы они заранее планировали свой маршрут во избежании пробок, так как из-за ремонтных работ движение по данному участку дороги будет усложнено. А также акцентируют внимание на придерживанию правил дорожного движения, соблюдение которых сохранит жизнь не только водителей, но и работников дорожной службы.

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Все по теме:

Сотрудники, Ремонт, Водители, Дорога, Укравтодор, Умань, Реконструкция, Трасса, Работники, Шпола.
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