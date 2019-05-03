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Во Львове умер ребенок, упавший в кастрюлю с кипятком

Во Львове умер ребенок, упавший в кастрюлю с кипятком
15:06 Пт, 3 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: В реанимации умер двухлетний малыш, который упал в кастрюлю с кипятком, после чего боролся за жизнь 10 дней.

Сегодня, 3 мая, в реанимации 8-й клинической больницы скончался двухлетний Ваня, который неделю назад упал в кастрюлю с кипятком. Об этом со ссылкой на мать ребенка сообщает Zaxid.net.

Врачи 10 дней боролись за жизнь малыша.

"Нет больше моего Ванечки. В 2.45 он умер", - сказала мать мальчика. Накануне врач ожогового центра Василий Савчин указывал, что состояние ребенка критическое. У него резко понизилась температура, организм перестал бороться.

Мальчика хотели отправить на лечение в Бостон, в клинику Шрайнерс госпиталь, где работает профессор Гарвардской медицинской школы Геннадий Фузайлов. В этой клинике спасают детей с ожогами со всего мира. Там с 2005 года спасли более 60 детей из Украины с ожогами 70-80% тела.

30 апреля нам сказали готовить документы, чтобы ехать на лечение в США. Ранее паспортов и виз у нас не было. Но утром, 1 мая, врач сказал, что состояние Вани резко ухудшилось и он просто не перенесет перелета, – рассказала мать мальчика.

Геннадий Фузайлов подтвердил изданию, что клиника в Бостоне была готова взять Ивана на бесплатное лечение.

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"В Украине у ребенка было не более 5% шанса выжить. Я видел фото ожогов мальчика, львовские врачи прислали мне их. И в США не всех детей с такими ожогами удается спасти, хотя здесь возможности значительно больше, чем в Украине. Если бы мальчик попал к нам в первые дни после ожогов, то шанс для спасения составил бы 25%, ну, может, 30%", – сообщил Геннадий Фузайлов.

Напомним, трагедия произошла 23 апреля в селе Соседовичи. Мать нагрела 40-литровую кастрюлю воды, чтобы постирать детям одежду и поставила ее на улице, чтобы немного остыла. Отвлеклась ненадолго, но не уследила за своим двухлетним сыном.

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Львов, Больница, Ребенок, Кипяток.
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