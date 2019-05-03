В Житомире ребенок выжил после падения с девятого этажа

Новости Украины: В Житомире полуторагодовалый мальчик выпал с балкона на 9-м этаже и выжил.

В Житомире в результате падения с девятого этажа жилого дома травмировался полуторагодовалый мальчик.

Как сообщили в ювенальной превенции Житомирской области, происшествие произошло вечером 2 мая.

"Ребенок игрался в коридоре общего пользования и в какой-то из моментов остался без присмотра взрослых и во время игры вышел на балкон, откуда сорвался вниз", - сказано в сообщении. Мальчика доставили в больницу с многочисленными травмами, характер которых устанавливается. По данному факту полицейские начали уголовное производство. Правовая квалификация происшествия в настоящее время определяется.

Напомним, 1 мая в Николаевской области на свалке погиб 9-летний мальчик. Ребенка привалило мусором, когда он вместе с матерью рылись в нем. От полученных травм мальчик скончался в больнице.