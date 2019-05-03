В Житомире внедрили систему транспортного е-билета

Новости Украины: В Житомире заработала транспортная реформа в преддверии второй годовщины после вступления в силу Закона о внедрении автоматизированных систем оплаты проезда.

Электронный билет теперь доступен и в городском транспорте города Житомир. Местные власти вместе с представителями Министерства инфраструктуры и Госагентством электронного управления представили первую визуализацию работы общественного транспорта на базе открытых данных е-билета.

Об этом сообщается на сайте Государственного агентства по вопросам электронного управления в Украине. Данная система сможет показать потенциал использования указанных данных для обнаружения проблемных точек и исправления ошибок в системе управления транспортом города. Это позволит рационально использовать ресурсы для дальнейшего развития данного направления, улучшить работу транспорта и снизить коррупционные риски, считают в ведомстве.

За несколько дней до второй годовщины вступления в силу Закона о внедрении автоматизированных систем оплаты проезда в общественном транспорте Житомир стал девятым городом, где уже работает система е-билета. Так, прозрачная система слежения за работой транспорта успешно внедрена в таких городах, как Львов, Киев, Тернополь, Харьков, Белая Церковь. Но только в этом случае данные об электронном билете сделали открытыми.

Для жителя города это дает свободное право бесплатно скачать ведомости и проанализировать их. Это и делает систему прозрачной и предупреждает коррупцию. К этому, внедрены в Министерстве, можно добавить и другие преимущества внедрения данной системы. А именно, экономия бюджетных средств и улучшение качества услуг. Кроме того, система открыта не только для конкретной локации. Желающие со всей Украины могут проверить качество работы транспорта в Житомире, используя открытый источник для скачивания данных.