День в ООС: 16 нарушений режима "тишины", двое военнослужащих ВСУ ранены

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19:10 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: На Донбассе оккупанты стреляли возле 11 населенных пунктов.

По состоянию на 18:00 пятницы, 3 мая, российско-оккупационные войска 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ОС.

"С начала суток враг 16 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из 120 и 82 мм минометов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 13 раз обстрелял позиции наших защитников: трижды из 120 и 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов - возле города Авдеевка; из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Новотроицкое; из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов - у населенного пункта Гнутово; трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - у города Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское; дважды из автоматических станковых гранатометов - в районе населенных пунктов Широкино и Пищевик; дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - возле села Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды: из 82 мм минометов и автоматических станковых гранатометов - возле населенного пункта Золотое-4; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Новолуганское; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Шумы.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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